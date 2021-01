Corona-Zahlen von Montag : Sieben neue Corona-Fälle im Landkreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Am Montag sind sieben neue Corona-Fälle im Kreis Merzig-Wadern bekannt geworden. Der Inzidenz-Wert ist leicht gestiegen.

Am Montag sind sieben Personen aus dem Landkreis Merzig-Wadern positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Kreis mitteilt, leben drei Neuinfizierte in Wadern und jeweils zwei in Losheim und Perl. Wie der Landkreis weiter mitteilt, gelten 20 bislang Erkrankte nun als genesen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Jeweils fünf dieser Menschen leben in Beckingen und Wadern, jeweils drei in Mettlach und Losheim, zwei in Merzig und jeweils einer in Weiskirchen und Perl.

Insgesamt sind derzeit 253 Personen im Kreis nachweislich mit Corona infiziert. 63 Betroffene leben in Merzig, 45 in Losheim, jeweils 34 in Perl und Wadern, 31 in Mettlach, 30 in Beckingen und 16 in Weiskirchen. Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis insgesamt 2036 Corona-Fälle bekannt geworden. Hiervon gelten nach Angaben des Kreises 1750 Menschen als genesen. 33 Menschen sind an oder mit Corona verstorben. Der Inzidenz-Wert ist am Montag leicht auf 79,42 gestiegen (Sonntag: 78,46). Der Wert gibt die Anzahl der Neu-Infektionen mit Corona pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage an.