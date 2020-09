Agentur für Arbeit sieht keine Entspannung : Zahl der Arbeitslosen im Grünen Kreis ist weiter gestiegen

Im Vergleich

Die Arbeitslosenquoten nach Kreisen: 4,3 Prozent in St. Wendel, 5,2 Prozent in Merzig-Wadern, 6,0 Prozent im Saarpfalz-Kreis, 6,2 Prozent in Neunkirchen und 11,1 Prozent im Regionalverband.

In der Geschäftsstelle Merzig waren 1753 Arbeitslose gemeldet (plus 234 zum Vorjahr); die Arbeitslosenqupte lag bei 5,1 Prozent. In der Geschäftsstelle Wadern waren 1113 Arbeitslose gemeldet (plus 186, 5,3 Prozent).