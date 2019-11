Entwicklungen am Arbeitsmarkt : Zahl der Arbeitslosen im Kreis bleibt konstant

Merzig-Wadern Im Vergleich zu Oktober hat sich am Arbeitsmarkt im Kreis nicht viel getan. Es sind aber mehr Menschen ohne Arbeit als im vergangenen Jahr.

„Nachdem sich bereits in den Vormonaten die ersten Spuren des konjunkturellen Abschwungs auf dem saarländischen Arbeitsmarkt bemerkbar gemacht haben, erwarte ich für die kommenden Monate einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit“ beurteilt Jürgen Haßdenteufel, Leiter der Agentur für Arbeit Saarland, die weitere Entwicklung. „Gründe dafür sehe ich dabei vor allem in Entlassungen von Beschäftigten aus dem gewerblichen Bereich.“

Bei der Geschäftsstelle Merzig waren 1438 Arbeitslose gemeldet (plus 211 zum Vorjahr); die Arbeitslosenquote lag bei 4,2 Prozent. Zu dieser Geschäftsstelle gehören Merzig, Mettlach, Perl und Beckingen. Die Geschäfstsstelle Wadern betreut Wadern, Losheim und Weiskirchen. Hier waren 895 Arbeitslose (plus 16 zum Vorjahr) gemeldet, Arbeitslosenquote: 4,2 Prozent. Im saarländischen Vergleich hat der Landkreis St. Wendel mit 3,1 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote. Merzig-Wadern liegt mit 4,2 Prozent auf Platz zwei. Es folgen: Saarpfalz-Kreis (4,4 Prozent), Kreis Saarlouis (4,6 Prozent), Kreis Neunkirchen (6,5 Prozent), Regionalverband Saarbrücken (8,9 Prozent).

Bei der Agentur für Arbeit lag die Zahl der Arbeitslosen im November bei 1062, laut Agentur für Arbeit waren das nur geringfügig mehr als im Oktober (plus fünf) und 179 mehr als vor einem Jahr. Bei den Jüngeren unter 25 Jahren erhöhte sich die Arbeitslosigkeit um sieben auf 135 im Vergleich zum Vormonat und um 24 im Vergleich zum Vorjahr. In der Altersgruppe 50 plus waren 486 Menschen arbeitslos gemeldet, 57 mehr als vor einem Jahr. Aktuell sind im Bereich der Arbeitslosenversicherung 100 schwerbehinderte Menschen arbeitslos gemeldet, 11 mehr als vor einem Jahr (siehe auch separater Text unten).

Die Unterbeschäftigung lag im Kreis Merzig-Wadern im November mit 3270 Personen auf Vorjahresniveau. Der Anteil der Arbeitslosen an der Unterbeschäftigung betrug rund 71 Prozent. In der Unterbeschäftigung werden zusätzlich zu den Arbeitslosen auch Personen abgebildet, die nicht als arbeitslos gelten, weil sie Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsmarktpolitik oder in einem arbeitsmarktbedingten Sonderstatus sind.