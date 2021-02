Anmeldung bis 7. März : Akteure gesucht für Woche der Artenvielfalt

Ina Theisen präsentiert in einer Fotoausstellung vom 1. bis 9. Mai im Urlaubsweingut Zecherhof in Neef die Artenvielfalt in der Calmontregion. Foto: Ina Theisen

Merzig-Wadern Für die „Woche der Artenvielfalt“, welche für Mai geplant ist, werden noch Anmeldungen entgegen genommen. Akteure aus der gesamten Mosel-Region, die Aktionen zum Thema Biodiversität veranstalten, können sich nach Worten der Veranstalter noch bis zum 7. März online anmelden.

Die Veranstalter blicken nach eigenen Worten trotz der aktuellen Corona-Lage zuversichtlich in die Zukunft und gehen davon aus, dass die meist kleinen, in freier Natur und nur mit Anmeldung stattfindenden Events in dieser Aktionswoche unter Beachtung von Hygienekonzepten stattfinden können. Vom 1. bis 9. Mai soll sich das Weinanbaugebiet Mosel – einschließlich Saar, Ruwer, Lieser und Sauer – als die Region der biologischen Vielfalt präsentieren. Die Regionalinitiative Mosel ruft daher alle Akteure von Koblenz bis Perl dazu auf, sich an dem Projekt „Faszination Mosel – Woche der Artenvielfalt“ zu beteiligen. Auch Akteure mit Events in der Moselregion in Luxemburg und Frankreich können mitmachen, betonen die Veranstalter.