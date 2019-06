Kreis Merzig-Wadern : Für die Begrüßung von Babys im Kreis werden Helfer gesucht

Merzig-Wadern Ehrenamtliche Mitarbeiter übernehmen Willkomensbesuche bei Neugeborenen.

Die Willkommensbesuche für Neugeborene werden jetzt im gesamten Kreis Merzig-Wadern angeboten. Die Besuche starteten im Frühjahr zunächst in vier Kommunen. Mittlerweile finden sie nach Angaben des Landkreises aber in allen Städten und Gemeinden des Grünen Kreises statt.

Bei dem Programm handelt es sich um ein freiwilliges und kostenloses Informationsangebot für Familien mit Neugeborenen. In erster Linie ist die Geburt eines Kindes ein freudiges Ereignis. Dennoch entsteht in Familien durch die Ankunft eines neuen Familienmitglieds eine Umbruchsituation. Willkommensbesuche werden anlässlich der Geburt eines Kindes durchgeführt, um das Kind und seine Familie im Landkreis Merzig-Wadern willkommen zu heißen. Darüber hinaus werden auch neu hinzugezogene Familien mit einem Kleinkind bis zu zwölf Monaten in das Programm aufgenommen.

Um alle Familien zeitnah erreichen zu können, sucht die Koordinationsstelle Frühe Hilfen des Landkreises Merzig-Wadern weitere Helfer, die Familien mit Neugeborenen im Landkreis begrüßen möchten. Wer sich ehrenamtlich in diesem Programm engagieren will, sollte bereit sein, bis zu zehn Stunden im Monat in diese Aufgabe einzubringen. Interessierte brauchen ein gutes Einfühlungsvermögen und eine offene Haltung Familien gegenüber. Außerdem sollten sie Lust am gemeinschaftlichen Miteinander und am gegenseitigen Austausch mitbringen. Den eigentlichen Besuchen geht eine Vorbereitung in Seminarform voraus. Diese beginnt voraussichtlich im September mit einem Ausbildungswochenende.