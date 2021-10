Angebot der „Frühen Hilfen“ : Willkommensbesuche für Neugeborene im Kreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Die Koordinierungsstelle „Frühe Hilfen“ des Landkreises Merzig-Wadern startet ab November wieder mit Willkommensbesuchen für Neugeborene. Diese gibt es seit dem Frühjahr 2019, wie es in einer Mitteilung des Landkreises heißt.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten von Februar 2020 bis Oktober 2021 keine Besuche angeboten werden, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Eltern, deren Kinder in diesem Zeitraum geboren wurden, können sich nachträglich mit der Koordinierungsstelle „Frühe Hilfen“ des Landkreises in Verbindung setzen, um einen Besuch abzustimmen oder um sich eine Willkommensbesuch-Tasche mit Geschenk abzuholen. Nach der coronabedingten Pause starten die Besuche nach Worten des Landkreises im November wieder. Die ehrenamtlichen Familienbesucherinnen werden aufgrund der Pandemie die Taschen nur an der Haustür abgeben.