Merzig-Wadern : Wieder weniger Arbeitslose im Grünen Kreis

Merzig-Wadern Die Arbeitslosenzahlen sinken – und der Beginn der Ausbildungen rückt näher. Noch sind viele Stellen unbesetzt, unter anderem im Handel.

Bei der Agentur für Arbeit lag die Zahl der Arbeitslosen im Mai bei 916, das waren 18 weniger als im April und 41 mehr als vor einem Jahr. Bei den Jüngeren unter 25 Jahren erhöhte sich die Arbeitslosigkeit um eins auf 98 im Vergleich zum Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr hat sie sich um 18 erhöht. In der Altersgruppe 50 plus waren 444 Menschen arbeitslos gemeldet, elf weniger als im April und 15 mehr als vor einem Jahr.

In der Geschäftsstelle Wadern waren 870 Arbeitslose gemeldet (minus 55 zum Vorjahr). Die Arbeitslosenquote betrug 4,1 Prozent.

In der Geschäftsstelle Merzig waren 1328 Menschen arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einem Minus von 46 im Vergleich zum Vorjahr und einer Arbeitslosenquote von 3,9 Prozent.

Beim Jobcenter im Landkreis Merzig-Wadern ist die Arbeitslosigkeit im Mai angestiegen – plus neun auf 1282. Damit lag sie um 142 unter dem Vorjahreswert. Die Zahl der arbeitslosen Jüngeren unter 25 Jahren lag im Mai bei 105. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. 408 von Arbeitslosigkeit Betroffene waren 50 Jahre und älter. Ihre Zahl hat sich gegenüber dem Vorjahr um mehr als ein Zehntel verringert. 40,6 Prozent der beim Jobcenter registrierten Arbeitslosen waren gleichzeitig auch langzeitarbeitslos, also bereits länger als ein Jahr gemeldet. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen betrug im Mai 521. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Rückgang um 89.

Die Unterbeschäftigung lag im Landkreis Merzig-Wadern im Mai mit 3250 Personen um 4,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Als Unterbeschäftigte werden neben den Arbeitslosen auch die Menschen gezählt, die nicht als arbeitslos gelten, da sie an einer Maßnahme der Arbeitsmarktpolitik teilnehmen oder in einem arbeitsmarktbedingten Sonderstatus sind. Der Anteil der Arbeitslosen an der Unterbeschäftigung betrug 67,6 Prozent.