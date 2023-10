Saarländische Winzer im Porträt Nach folgenreicher Unternehmensentscheidung – wie sich das Weingut Marx aus Perl neu erfindet

Für die Winzer-Kollegen in Perl gehört die Familie Marx ganz selbstverständlich zum Selbsterzeuger-Club, doch selbst Kennern saarländischer Weine ist der Name Marx, der seit den 80er Jahren präsent war, verloren gegangen. Zwar war das Winzerehepaar Birgit und Erhard Marx noch dabei, als die Bekanntheit der Obermosel-Weine in den 90er Jahren richtig Fahrt aufnahm. Doch 2002 erfolgte ein Schnitt, in Zusammenhang mit der Berufs- und Lebensplanung von Sohn Stefan, heute ist er 38 Jahre alt.