Beobachtungen aus dem Grünen Kreis Der Tag, an dem der Kreis in Eis gepackt wurde

Die Teams der Bauhöfe aller sieben Kommunen schieben am Mittwoch Überstunden, um Straßen und Gehwege so schnell wie möglich von dem Glatteis zu befreien. Seit halb vier Uhr in der Frühe ist das Team des Baubetriebshofs Merzig an diesem Tag im Einsatz, insbesondere um die Straßen zu streuen, teilt die Stadt Merzig mit. Am Vortag hatte der Bauhof noch bis 22 Uhr vorgestreut. Ähnlich sieht es in Perl und Wadern aus. „Wir sind ständig mit ihnen in Verbindung“, sagt Waderns Bürgermeister Jochen Kuttler. „Als Erstes werden die Einfahrten und die Straßen, in denen die Feuerwehrgerätehäuser stehen, geräumt. Die Einsatzkräfte müssen freie Fahrt haben, wenn sie zu einem Unfall gerufen werden.“ Seit der Nacht sei der Streudienst auf Tour. Priorität haben Gefährdungsstellen. „Sie werden auch mehrmals von Eis und Schnee befreit, wenn es nötig ist“, sagt der Verwaltungschef. „Mitarbeiter, die keinen Publikumsverkehr haben, können von zu Hause aus arbeiten“, erklärt Kuttler. Anders sehe es im Bürgerbüro aus, das müsse besetzt sein. „Und das versuchen wir, in normalem Umfang anzubieten.“ Nach seinen Worten waren die städtischen Kitas in Morscholz, Büschfeld, Noswendel und Löstertal morgens geöffnet, schlossen um 14 Uhr. Derweil blieben die Kindergärten der Kita gGmbh geschlossen.