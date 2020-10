Eiscafés im Kreis Merzig-Wadern : Straßenverkauf hat Eiscafés im Kreis Merzig-Wadern am Leben gehalten

Merzig-Wadern Die Corona-Pandemie hat die Eisdielen hart getroffen. Die SZ hat sich bei den Betreibern im Grünen Kreis ein Stimmungsbild eingeholt.

Tanja Schneider kann sich noch genau an die Anfänge und damalige Hochzeit des Coronavirus Anfang April erinnern. „Bis zum 25. Mai war nur der Straßen- beziehungsweise Fensterverkauf erlaubt“, sagt die Inhaberin des Eiscafés Gondola in Losheim: „Die Innen-Gastro sowie der Außenbereich mussten komplett geschlossen bleiben.“

Ganz im Gegenteil: In Zeiten der Pandemie habe sie noch zusätzliche Kosten aufbringen müssen. „Es sind deutlich mehr Ausgaben durch Desinfektionsmittel und Plexiglasscheiben, die ich im Innenbereich angebracht habe, angefallen“, berichtet Schneider. Zudem habe sie mit der Öffnung des Innen- und Außenbereichs auch wieder mehr Personal benötigt, was ihren Angaben zufolge auch zwangsläufig zu mehr Fixkosten geführt habe.

Das Coronavirus hat aber nicht nur bei der Inhaberin und ihrem Lokal, sondern auch bei den Kunden selbst seine Spuren hinterlassen. Obwohl die Kundschaft „die Maßnahmen zu 95 Prozent sehr gut angenommen“ habe, wie Schneider lobend erwähnt, schwingt bis heute auch die Skepsis mit. „Ich wurde von Kunden angeschrieben, dass sie zu viel Angst haben, um sich in den Laden reinzusetzen“, berichtet die Chefin des Eiscafés in der Merziger Straße.

Am Kaufverhalten der Kunden konnte sie jedoch keine Veränderungen feststellen. Weiterhin seien im Eiscafé Gondola das Spaghetti-Eis mit Vanilleeis, Grieß und Fior de Latte (Eis auf Milchbasis mit Sahnegeschmack) angesagt. Bei den kleinen Gästen sei die Eissorte „Seepferdchen“ sehr beliebt gewesen – ein Pfirsich-Maracuja-Mango-Eis auf Milchbasis mit Knisterbrause. Hierbei gebe es noch einen positiven Nebeneffekt: Für jede verkaufte Kugel dieser Sorte werden laut Schneider fünf Cent an die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gespendet. Und so ist auch der Name der Eissorte „Seepferdchen“ entstanden.