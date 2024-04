Leichtathletik Eine deutsche Meisterin sorgt für das Glanzlicht

Beim seinem Werfertag konnte der LV Merzig diesmal einen besonderen Gast begrüßen: Hammerwerferin Samantha Borutta (23) von Eintracht Frankfurt. Borutta, die aus Mutterstadt in der Pfalz stammt, ist seit 2021 ununterbrochen deutsche Meisterin und war in jenem Jahr auch U-23-Europameisterin sowie im Jahr 2020 Olympiateilnehmerin. Selbstredend siegte sie auch in Merzig und verfehlte mit ihrem besten Wurf auf 67,17 Meter ihre eigene deutsche Jahresbestleistung nur knapp.