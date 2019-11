Merzig-Wadern : Wenn Menschen mit Behinderung nach Arbeit suchen

Merzig-Wadern Der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung steht am 3. Dezember an. Die Vereinten Nationen haben diesen Gedenktag ausgerufen, der den Einsatz für die Würde, die Rechte und das Wohlergehen der Betroffenen fördern und die Öffentlichkeit für die Probleme dieser Menschen sensibilisieren soll.

157 der im Landkreis Merzig-Wadern arbeitslos gemeldeten Frauen und Männer sind schwerbehindert. Das sind 27 mehr als im Vorjahr. Ihr Anteil an allen Arbeitslosen beträgt aktuell 6,7 Prozent. „In allen Berufsfeldern, auch in Engpassberufen, sind gut qualifizierte Arbeitsuchende mit Behinderung zu finden. Als wertvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sie zur Fachkräftesicherung in den Unternehmen beitragen. Ich möchte bei den Arbeitgebern der Region dafür werben, schwerbehinderten Menschen berufliche Perspektiven zu eröffnen“, ergänzt Haßdenteufel. In den Agenturen für Arbeit stehen speziell geschulte Beratungsfachkräfte zur Verfügung, die sowohl Menschen mit Behinderung als auch Unternehmen zu Fragen der Arbeits- oder Ausbildungsplatzvermittlung und finanzieller Förderung informieren. Die Agentur für Arbeit und die Jobcenter können Menschen mit Behinderung durch ein breites Spektrum arbeitsmarktpolitscher Maßnahmen unterstützen, wie zum Beispiel Praktika zur Eignungsabklärung, Ausbildungszuschüsse, Lohnkostenzuschüsse und Probebeschäftigungen.