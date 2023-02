Fastnacht im Grünen Kreis : Wenn Männer das Tanzbein schwingen

Männerballett 2023 mit den Tänzern von vor 30 Jahre Foto: Brücker Erich

Nunkirchen/Noswendel Das 30-jährige Jubiläum seines Männerballetts hat der Karnevalsverein Graad see lääd’s Noswendel, nachdem die Kappensitzung in der Wadrilltal-Narrhalla stattgefunden hat, ebenfalls im Exil, und zwar mit seinem traditionellen Hausball im Saalbau in Nunkirchen feiern müssen.

Für den Saalbau in Nunkirchen war dies ein Novum, schließlich hat er eine solche Jubiläumsfeierlichkeit noch nie erlebt.

Proppenvoll war die Festhalle besetzt. Bürgermeister Jochen Kuttler ließ sich die Ehre nicht nehmen und würdigte das ehrenamtliche Engagement der Noswendeler Tänzer, zeichnete die sechs Gründer-Tänzer Frank und Michael Dönnemeier, Ralf Breit, Werner Ludwig, Bodo Sauer und Volker Leidinger zusammen mit Bierkönigin Anni I. der Mettlacher Abtei-Brauerei mit besonderem Geschenk aus. Dabei unterstrich der Verwaltungschef auch, dass dem Stadtteil Noswendel eine eigene ordentliche Veranstaltungshalle gut zu Gesicht stehen würde.

Männerballett 1993; Repro Erich Brücker Foto: Brücker Erich

Das Männerballett Wahlen gratulierte dem Jubiläumsballett mit einer Reise ins Trainingslager nach Malle. Foto: Brücker Erich