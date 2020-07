Besuch bei den Dreharbeiten in Perl-Borg : Wenn Kinoabenteuer im Saarland entstehen

Cal, gespielt von Max Befort (Mitte), vor der Probe einer Szene des neuen Immenhof-Films: „Immenhof – Das große Versprechen“. Foto: BeckerBredel

Perl Der neue Immenhof-Film wird unter anderem im Saarland, auf dem Peterhof in Perl-Borg, aufgenommen. Ein Besuch der Dreharbeiten.

Schnurgerade führt der Teerweg auf das Gestüt der Familie Kohl zu. Links und rechts davon ein weißer, hölzerner Lattenzaun, der auch die weiten Grünflächen umschließt. Geschäftigkeit liegt in der Luft. Hektisch, aber zielbewusst laufen Menschen über den Vorplatz des Peterhof in Perl-Borg in Richtung langer Wohnanhänger, die dort abgestellt sind. „Showdown!“, sagt Filmproduzent Frank Meiling und meint dabei die Szene, die heute hier auf dem Peterhof gedreht werden soll.

Die Dreharbeiten zur Fortsetzung der Immenhof-Reihe im Saarland liegen in den letzten Zügen. Sieben Tage hat Regisseurin Sharon von Wietersheim mittlerweile mit ihrem Team im Saarland auf dem Gestüt gedreht. Man kennt sich, ist aufeinander eingespielt. Und hält dennoch eine gewisse Distanz: „Es war seltsam. Keine Frage“, meint Leia Holtwick. Sie spielt im Film Lou und muss mit ihren Schwestern Charly und Emmie auf dem Immenhof viele Abenteuer meistern. „Wir kannten uns, durften uns wegen Corona aber nicht umarmen“, verdeutlicht Holtwick. Statt Umarmungen gilt es am Set Farben zu beachten. „In die blaue Zone dürfen nur Techniker, in die grüne nur Schauspieler. Und ich habe eine grün-rote Farbmarke“, sagt Produzent Meiling und schiebt die Erklärung gleich nach: „Weil ich mich natürlich mit den Darstellern unterhalten muss, aber auch Kontakte mit Außenstehenden habe. Deshalb rot.“ Und so gibt der Immenhof-Produzent auch unumwunden zu: „Alles ein erheblicher, aber nötiger Mehraufwand wegen Corona.“ Glück im Unglück ist da, dass keine großen Party-Szenen wie noch im ersten für den zweiten Film gedreht werden müssen.

Zur eigentlichen Handlung des Films will Meiling nicht zu viel verraten. Nur so viel vorab: Neu auf den Immenhof kommt Cal, der von Max Befort gespielt wird. Cal ist ein Bekannter der Immenhof-Mädels. „Er rettet und pflegt mit seinem Vater Pferde“, verrät Befort und meint: „Cal unterstützt Lou auf ihrem Weg.“

Neu im Cast ist auch Jill Weller. Die 33-jährige Schauspielerin stammt aus dem Saarland und verkörpert im Film Krämer-Junior. „Mein Vater Krämer-Senior und ich sind Handwerker“, erklärt Weller ihre Rolle und wird sogleich gerufen. Dann ist das Gespräch mit den Journalisten plötzlich zu Ende, es wird weitergedreht.

So löst sich langsam der kleine Pulk an Journalisten, der sich um die Darsteller geschart hatte, auf und trottet in Richtung Drehgeschehen. Vorbei an Florian, der am Zufahrtstor darüber wacht, dass nur Befugte das Gelände betreten.

Ein amerikanischer Geländewagen mit silbernem Pferdeanhänger, Cal öffnet die Verschlussluke. „Soll das Pferd in die Richtung schauen oder besser rechts an der Kamera vorbei“, fragt Befort die Regisseurin. Krämer-Junior und Senior lauschen links von Befort und vom Kameramann umtänzelt den Anweisungen der Regisseurin. „Ich denke, so geht es“, sagt von Wietersheim schließlich. „Ruhe, bitte!“, ruft ein Mann freundlich, aber bestimmt über den Platz, als alle Darsteller wieder auf Position sind. Cal öffnet den Pferdehänger. „Großer Gott!“, erschrickt Krämer-Senior in gespielter Überrumpelung beim Anblick des stattlichen Pferdes. Die Hufe schlagen leise auf dem Holz des Hängers auf. Und plötzlich quasselt ein eifriger Mitarbeiter im oberen Stockwerk des Nebengebäudes unbekümmert in sein Handy. Den Beginn der Szenenprobe scheint er nicht mitbekommen zu haben. „Leon“, haucht Meininger dem Telefonierenden entgegen, „leiser bitte!“. Und erklärt einer neugierigen Journalistin sogleich in piano, dass sich die Produktionskosten der Immenhof-Fortsetzung auf rund 5 Millionen Euro belaufen.

Schauspielerin Leia Holtwick (Lou) freut sich, wieder im Saarland zu sein: „Es ist so schön hier.“ Foto: BeckerBredel