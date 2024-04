Serie Wer stellt sich zur Wahl? Viele bekannte, aber auch neue Namen auf den Wahllisten

Beim Blick auf die neuen Kandidatenlisten fällt auf, dass der bisherige SPD-Fraktionsvorsitzende Torsten Rehlinger dem neuen Kreistag vermutlich nicht mehr angehören wird. Sein Name findet sich erst auf Platz acht der Gebietsliste, in der Bereichsliste für Merzig taucht der Brotdorfer erst auf Platz fünf auf (zum Unterschied zwischen Gebiets- und Bereichslisten siehe Infokasten). Als neue Spitzenkandidatin schicken die Sozialdemokraten die aktuelle Fraktionsvorsitzende im Merziger Stadtart, Martina Holzner, ins Rennen. Die Landtagsabgeordnete kommt, ebenso wie Rehlinger, aus Brotdorf und steht sowohl in der Gebietsliste wie in der Bereichsliste für Merzig auf Platz eins.. Die vorderen Plätze auf den jeweiligen Bereichslisten nehmen Gerhard Braun (Beckingen), Stefan Scheid (Losheim am See), Hans-Josef Uder (Mettlach), Alexander Schirrah (Perl), Sandra Koch-Wagner (Wadern) und Said Abedini (Weiskirchen) ein. Dabei gehören Koch-Wagner und Abedini bisher nicht dem Kreistag an Da die Erstnominierten der Bereichslisten auch auf der Gebietsliste direkt nach Martina Holzner aufgereiht sind, .ist ihr Einzug in den Kreistag relativ sicher.