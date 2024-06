Kommunalpolitiker vor dem Rückzug Abschied von so manchem Polit-Urgestein

Mit den Kommunalwahlen am 9. Juni wurden die Karten in den Gemeinde- und Ortsräten neu gemischt. Wenn dort ab Anfang Juli die konstituierenden Sitzungen anstehen, werden so manche der heute noch im Rat vertretenen ehrenamtlichen Kommunalpolitikerinnen und -politiker dort nicht mehr zu finden sein. Einige der Ausscheidenden können auf ein langjähriges Engagement zurückblicken und haben mit ihrem Wirken ihren Ort oder ihre Gemeinde mitgestaltet. Wir geben einen Überblick über diese kommunalpolitischen Urgesteine – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.