Corona-Zahlen vom Wochenende im Grünen Kreis : Ein weiterer Toter und 427 neue Corona-Fälle

Merzig-Wadern Auch die Sieben-Tage-Inzidenz klettert weiter nach oben.

Insgesamt registrierte der Kreis am Wochenende 427 weitere Corona-Fälle – 279 am Samstag und 148 am Sonntag. Am Samstag verzeichnete das Gesundheitsamt 86 Betroffene in Merzig, 53 in Beckingen, 38 in Mettlach, 34 in Losheim am See, 28 in Wadern, 23 in Weiskirchen und 17 in Perl. Als genesen gelten 27 weitere Menschen. Am Sonntag zählte der Kreis 39 Neuinfektionen in Merzig, 30 in Wadern, 23 in Beckingen, 21 in Losheim am See, 19 in Mettlach, neun in Weiskirchen und sieben in Perl. Als genesen galten 24 weitere Menschen.