Passend zum Feuerwehr-Fest Weiskircher Wehr freut sich über neue Autos

Sobald der Löschbezirk Weiskirchen/Konfeld der Freiwilligen Feuerwehr zu seinem traditionellen Sommerfest einlädt, freut sich der ganze Hochwald auf ein Wochenende mit Volksfestcharakter. Wenn dann die Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich in diesem Rahmen auch noch die Schlüssel für gleich zwei neue Einsatzfahrzeuge mitbringt, dann darf der über das ganze Gesicht strahlende Gemeindewehrführer Jürgen Barth mit Fug‘ und Recht von einem ganz besonderen Sommerfest sprechen. Dass dieses Event am vergangenen Wochenende zu dieser Kategorie gezählt werden darf, unterstrich unter anderem auch Peregrin Maier als Inhaber des Parkhotels Weiskirchen, der das Sommerfest zum Anlass nahm, sich für den großartigen Einsatz ganze zwei Tage zuvor zu bedanken, als die Feuerwehren des Hochwaldes gemeinsam den Brand im Parkhotel in kürzester Zeit unter Kontrolle gebracht hatten (wir berichteten).