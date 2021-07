Zwei Fahrer in Weiskirchen geschnappt : Ohne Kennzeichen und Führerschein, aber dafür wohl mit Drogen unterwegs

Gleich zwei Fahrer ohne gültigen Führerschein haben Beamte der Polizei-Inspektion Nordsaarland in der vergangenen Woche in Weiskirchen erwischt. Im ersten Fall ging am Donnerstag gegen 14 Uhr eine Meldung ein, nach der ein Motorroller ohne Kennzeichen von Thailen nach Weiskirchen gefahren werde.

Wie die Polizei mitteilt, stellte die Besatzung eines Streifenwagens den Motorroller kurze Zeit später in Thailen vor einem Einkaufsmarkt fest. Der 20-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Zudem bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Mehrere Strafanzeigen werden gegen den jungen Mann gefertigt.