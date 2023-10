Umzug Schule Konfeld Was zwei Schüler vom Umzug halten

Die beiden Neunjährigen Mina und Jannes waren gerne bereit, ihre Eindrücke vom Umzug in diese „Schule auf Zeit“ zu schildern. Vorbei an einer langen Reihe abgestellter Kinderschuhe vor dem Klassenraum ließen sie uns gleich wissen, dass sie den täglichen Wechsel von den Straßen- zu den Hausschuhen – wie zu Hause – durchaus sinnvoll finden: „Wir wollen ja nicht gleich alle Blätter oder Tannennadeln von draußen mit in die beiden Klassenräume schleppen“, sagen die beiden Schüler.