Wild- und Wanderpark Weiskirchen : Zaun soll das Rotwild schützen

Ein neuer Zaun soll das große Rotwildgehege im Wild- und Wanderpark Weiskirchen absichern. Damit sind Andreas Schwarz (im Bagger) und Lucas Hero sowie Ali Hassler (links) noch einige Zeit beschäftigt. Foto: a-n

Weiskirchen Im Wild- und Wanderpark Weiskirchen errichtet der Forstbetrieb Schwarz gerade einen neuen Zaun rund um das etwa 24 Hektar große Rotwildgehege. Das war auch dringend notwendig, weil die rund 30 Jahre alte Einzäunung kaum noch diesen Namen verdiente.

Also musste der Zaunbau mit einer Länge von rund drei Kilometern und einer vorgeschriebenen Höhe von zwei Metern von der Gemeinde ausgeschrieben werden. Den Zuschlag erhielt letztlich der Forstbetrieb Schwarz als günstigster Anbieter. Der Förster sagt: „So konnten wir noch dazu erfreulicherweise dem heimischen, in Weiskirchen ansässigen Unternehmen den Auftrag für etwas mehr als 40 000 Euro erteilen.“ Mit dem noch zu überarbeitenden alten Schutz entstehe dort sogar ein Doppelzaun, mit dem letztlich alle gesetzlichen Auflagen für so ein Rotwildgehege erfüllt werden können.