Claudia Dylla schlüpft in die Rolle der Sängerin Dinner in Weiskirchen: Genießen mit dem Flair von Zarah Leander

Die seit einiger Zeit in Weiskirchen ansässige Künstlerin Claudia Dylla bereitet sich nun darauf vor, in die Rolle der Zarah Leander zu schlüpfen. Was reizt sie an dieser Legende, deren Lieder auch heute noch vielen Menschen bekannt sind? „Sie war der reichste schwedische Import des 20. Jahrhunderts“, erklärt Dylla. Sie bewundert ihre Bodenständigkeit, ihre Verletzlichkeit, ihre unglaubliche Kraft und Sinnlichkeit und nicht zuletzt die Fähigkeit, ganz bei sich zu bleiben.