Weiskirchen „Alle wichtigen Fakten liegen mit Machbarkeitsstudie vor“

Nach der voraussichtlich letzten regulären Ratssitzung in Weiskirchen begründete Bürgermeister Wolfgang Hübschen in einem Interview, warum er große Bedenken gegen die von der CDU-Fraktion beantragte und von der Ratsmehrheit abgesegnete Vertagung des Tagesordnungspunktes „Schulentwicklung in der Gemeinde Weiskirchen“ angemeldet hatte und nach wie vor hat.