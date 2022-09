Weiskirchen : Förderverein trifft sich zum Kennenlernen in Weiskirchen

Förderverein trifft sich zum Kennenlernen in Weiskirchen

Weiskirchen Der Förderverein, der zum Wohl der Tiere und des Parks gegründet werden soll, lernt sich bei einem Treffen am Montag, 26. September, näher kennen.

Der Wild- und Wanderpark Weiskirchen soll einen Förderverein bekommen. In diesem Kontext ist am Montag, 26. September, ein Kennenlerntreffen geplant. Wie die Gemeinde Weiskirchen ankündigt, beginnt dieses um 19 Uhr im Weiskircher Erlebniszentrum (WEZ), Zum Wildpark 2, in Rappweiler.