Bürgermeister verärgert Neues Cannabis-Gesetz am Beispiel von Weiskirchen: „Wie sollen wir das leisten?“

„Wir haben in Weiskirchen gerade mal zwei Mitarbeiter in unserer Ortspolizeibehörde. Was sollen die denn bitte schön in diesem Zusammenhang unternehmen?“, klagt Hübschen. Von seinem Dienstzimmer im Rathaus aus zeigte er am Dienstag verärgert auf die Trierer Straße unter ihm, die als verkehrsberuhigte Zone unter anderem von vielen Kindern und Jugendlichen von Kindergarten und Eichenlaubschule genutzt werde. Das alles sei jetzt über Nacht eine Konsumverbotszone geworden, die von der Ortspolizeibehörde bezüglich des Cannabis-Gesetzes überwacht und kontrolliert werden müsse: „Wie sollen wir das leisten?“