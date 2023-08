Gürsel Tosun arbeitet in Weiskirchen Wie ein Krankenpfleger aus Istanbul über eine „Dating-Plattform“ für Jobs ins Saarland kam

Gürsel Tosun, 28, diplomierter Krankenpfleger aus Istanbul und aktuell Krankenpflegehelfer in den Hochwald Kliniken Weiskirchen, ist sowas wie ein Pflege-Influencer in den sozialen Medien. Schon sechs seiner Freunde hat er übers Netz dazu inspiriert, sich wie er. als Pflegefachkraft in Deutschland zu bewerben. Er ist seit acht Monaten in Deutschland und der Kontrast könnte kaum größer sein: von der Notaufnahme in Istanbul, wo 24 Stunden Schichten normal sind und einem Gehalt von 400€ im Monat, zu einem Job in der Pflege, der hierzulande bestens organisiert ist und auch deutlich mehr Einkommen verspricht.