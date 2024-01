Mit zwei Runden zum Spazieren Kur- und Heilwald: So könnte er aussehen

Der von der Gemeinde Weiskirchen seit Jahren angestrebte Kur- und Heilwald könnte als erstes Projekt dieser Art im Saarland schon bald Wirklichkeit werden. Um Formalien und Fristen für Zuschussanträge einzuhalten, hat der Gemeinderat in seiner Jahresabschlusssitzung einen Nachtragshaushalt auf den Weg gebracht. Dieser beinhaltet die geplanten Gesamtkosten zur Einrichtung und Ausweisung des Kurwaldes von knapp 264 000 Euro, für die das Wirtschaftsministerium eine 95-prozentige Förderung in Aussicht gestellt hatte. Wie Bürgermeister Wolfgang Hübschen nun auf SZ-Anfrage mitteilt, hat das Ministerium der Gemeinde mit Schreiben vom 20. Dezember einen Zuwendungsbescheid für den ersten Finanzierungsabschnitt über 47 500 Euro zukommen lassen. „Die eigentliche Genehmigung zur Errichtung des Kur- und Heilwaldes liegt derzeit seitens des zuständigen Umweltministeriums noch nicht vor“, erklärt Hübschen. Diese hatte Ministerin Petra Berg in einem SZ-Interview Ende November für das Ende des ersten Quartals 2024 in Aussicht gestellt. Was aber soll hier genau entstehen? Die SZ hat sich das Konzept angeschaut.