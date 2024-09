Am Wochenende wird gefeiert Politiker ernten Äpfel für Kartoffelfeuer

Sobald Harald Weyand an den Ästen der Apfelbäume rüttelte, prasselten die reifen Früchte auf den Wiesen hinter der Hochwaldhalle in solchen Mengen nieder, dass die Erntehelfer gut beraten waren, sich vorab vor der Fallrichtung in Sicherheit zu bringen. Damit wiederholte sich erneut eine gute Tat, die der ehrenamtliche Weiskircher Ortsvorsteher Stefan Schuh und der noch hauptamtliche Bürgermeister von Weiskirchen, Wolfgang Hübschen, in den vergangenen Jahren bereits mehrfach initiiert hatten. Beide sammelten dort unterstützt von Bärbel und Martin Schneider, Harald Weyand sowie Lorenz Schuh fleißig mehrere Stunden lang die sonnengereiften Äpfel ein.