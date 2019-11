Ratssitzung : Weiskircher suchen ein Konzept für den Wild- und Wanderpark

Weiskirchen Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung dafür, dass Gemeindeförster Tobias Misczyk in allen Ortsteilen Anregungen sammeln soll.

Von a-n

Der Vorschlag von Heinrich Selzer (GAL), die Tagesordnungspunkte eins bis 14 in einem Paket abzuhandeln, hat die jüngste Ratssitzung in Weiskirchen zunächst einmal zeitlich gut voran gebracht. Sobald diese Regularien wie Jahresabschlüsse oder die Informationen zur Hochwald Wasser GmbH einvernehmlich abgewickelt worden waren, stand die Diskussion über die künftige Nutzung des Infozentrums im Wild- und Wanderpark auf der Tagesordnung. Weil sich alle Fraktion darüber einig waren, dass diese Räumlichkeiten in Zukunft stärker als bisher genutzt werden sollen, verständigte sich der Rat mehrheitlich auf den Vorschlag, dass die Verwaltung zunächst einmal die erhofften Vorschläge dazu aus der Bürgerschaft sowie aus den Fraktionen sammeln und prüfen soll.