Bürgermeisterwahl in Weiskirchen Mit Uwe Puhl will ein Handwerker ins Rathaus Weiskirchen einziehen

Weiskirchen · Am 9. Juni wird in Weiskirchen der Bürgermeister neu gewählt. Wir stellen alle Kandidaten vor, die sich dann zur Wahl stellen. Heute: Uwe Puhl, AfD-Kandidat in Weiskirchen.

05.06.2024 , 21:05 Uhr

Um den herrlichen Überblick über Weiskirchen genießen zu können, steuert Uwe Puhl mit seinem Hund gern die Panorama-Bank beim Campingplatz an. Foto: Dieter Ackermann/DIETER ACKERMANN