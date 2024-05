Abschied von einem, der Spuren hinterließ Weiskirchen trauert: Michael Diversy stirbt mit 62 Jahren

Durch sein Engagement als leitender Mitarbeiter der ctt-Hochwald-Kliniken in Weiskirchen beziehungsweise des Parkhotels Weiskirchen dokumentierte Diversy bereits früh seine aktive und ideenreiche Verbundenheit mit den touristischen Zielsetzungen des heilklimatischen Kurorts der Premium-Class. In dieser Zeit engagierte er sich ebenfalls bereits als Vorsitzender der Tourismusförderung Weiskirchen. Dies fand schließlich seine Fortsetzung in seiner Berufung zum Geschäftsführer der gemeindeeigenen Hochwald-Touristik GmbH (HTG) als Nachfolger von Kurt Meyer. Michael Diversy hat sich dabei, wie es von Seiten der Gemeinde heißt, zweifellos große Verdienste um die Weiterentwicklung des Tourismus in Weiskirchen erworben.