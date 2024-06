Sieg gegen Conrad in der Stichwahl Barth neuer Bürgermeister in Weiskirchen – sehr unterschiedliche Ergebnisse in Ortsteilen

Stephan Barth wird neuer Bürgermeister von Weiskirchen. Bei der Stichwahl am Sonntag setzte sich der 60-jährige parteilose Kandidat mit 52,44 Prozent der Stimmen gegen SPD-Bewerber Stefan Conrad durch, der auf 47,56 Prozent der Stimmen kam. In absoluten Zahlen hatte Barth (1614) genau 150 Stimmen Vorsprung gegenüber dem SPD-Mann (1464). Die Wahlbeteiligung ging gegenüber dem ersten Wahlgang am 9. Juni deutlich zurück: Gaben damals noch über 73 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, so waren es diesmal nur 59,5 Prozent.