Einzug in ehemaliges Mutter-Kind-Heim : Umzug der Rehaklinik St. Hedwig von Illingen nach Weiskirchen soll im Frühjahr 2023 stattfinden

Der dreiflügelige Aufbau des ehemaligen Mutter-Kind-Heims bleibt beim Um- und Ausbau der neuen Fachklinik erhalten. Foto: Ackermann Dieter

Weiskirchen In das ehemalige Mutter-Kind-Heim in Weiskirchen soll nach einem Umbau im Frühjahr 2023 die bisher in Illingen beheimatete Fachklinik St. Hedwig einziehen. Das Reha-Kompetenzzentrum in Weiskirchen wird damit um eine geriatrische Klinik erweitert.