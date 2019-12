Vorlesewettbewerb an der Eichenlaubschule : Katharina las am besten vor

Katharina Thewes (Zweite von rechts) darf die Eichenlaubschule nun beim Vorlesewettbewerb auf Kreisebene vertreten. Foto: Schule

Weiskirchen Klar und deutlich vorlesen, mit der richtigen Betonung die Fantasie der Zuhörer wecken und sie in den Bann der Geschichte ziehen: Im Rahmen des diesjährigen Vorlesewettbewerbs der sechsten Klassen gelang dies an der Eichenlaubschule in Weiskirchen in besonderem Maße Katharina Thewes (6a), Alexander Gleser (6b), Leni Jost (6c) und Emmy Guckeisen (6d).

Als Klassensieger qualifizierten sie sich für den Schulentscheid.

Auf Schulebene setzte sich dann Katharina Thewes durch. Beim Vorlesen eines geübten sowie eines ungeübten Textes gelang es ihr nach Worten der Schule, die Jury, bestehend aus der Schulleiterin Rita Dibos sowie zwei Deutschlehrerinnen, mit ihrer Vorlesekunst zu überzeugen.