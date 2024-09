Auch die Betreuer machten mit Weiskircher Kinder tauchten ein in die Welt der Klänge

WEISKIRCHEN Mit einem Konzert in Weiskirchen ging das musikalische Förderprojekt „Junge Bühne“ der Musikschule im Landkreis Merzig-Wadern (KMS) für Kitas in die nächste Runde. Bei der Veranstaltungstour, die unter der Schirmherrschaft des jeweiligen Bürgermeisters in allen sieben Kreis-Kommunen Station machte, zeigten neben den Kita-Kindern auch Schüler der Grundschulen und von weiterführenden Schulen, was sie im gemeinschaftlichen Unterricht mit den Pädagogen der Kreismusikschule gelernt hatten.