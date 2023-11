Gasthaus Schinderhannes Kult-Gaststätte in Weiskirchen erwacht aus Dornröschenschlaf – was geplant ist

Weiskirchen · Der „Schinderhannes" in Weiskirchen wird wiederbelebt. Am Sonntag, 19. November, gibt es dort einen Tag der offenen Tür. Was die Besucher in dem rundum sanierten Haus erwartet.

16.11.2023 , 12:06 Uhr

Judith und Nicolas Petit haben die schöne alte Zapfgarnitur natürlich an ihrem früheren Platz belassen. Foto: Ackermann Dieter

Von Dieter Ackermann

An das alte Gasthaus „Schinderhannes“ denken noch viele Weiskircher gerne, wenn sie sich an die guten alten Zeiten (vor der Gesundheitsreform) erinnern. Aber wenn das von Grund auf restaurierte Gebäude am Sonntag, 19. November, mit einem Tag der offenen Tür als Hotel und Eventlocation „Schinderhannes“ von 12 bis 17 Uhr wieder zum Neustart einlädt, dann soll es nach dem Willen des neuen Betreibers Junipro wieder einen wichtigen, der neuen Zeit angemessenen Beitrag zum geselligen Leben im heilklimatischen Kurort leisten. Von diesem Tag an wird auch Google beim Stichwort „Junipro“ neben zahlreichen anderen touristischen Angeboten alle neuen User-Anfragen nach dem Junipro-Hotel „Schinderhannes“ beantworten.