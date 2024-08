Mit Genuss, Sport und Spaß Zum Genuss gesellten sich gute Nachrichten

Die 43. Auflage des Weiskircher Kurparkfestes knüpfte am Wochenende wieder genau bei der besten Unterhaltung an, die mit den Corona-Jahren vorübergehend verlorengegangen schien. Die Schwäne Josef und Maria wunderten sich als geschätzte Ehrengäste auf dem schönen Kurparkweiher bereits am Freitag über den Betrieb am Ufer, als Noch-Bürgermeister Wolfgang Hübschen und Klaus Hüttemann als Seniorchef der veranstaltenden FH-Eventpur GmbH das traditionsreiche Volksfest eröffneten. Neben seiner Begrüßung freute sich Hübschen insbesondere darüber: „Mir ist mit einem Brief des Umweltministeriums ein echter Herzenswunsch erfüllt worden. Ich darf ihnen mitteilen, dass unser heilklimatischer Kurort jetzt den ersten Kur- und Heilwald des Saarlandes bekommen wird.“