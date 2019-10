Soli und Duette : Eintauchen in die Musicalgeschichte

Eintauchen in die Musicalgeschichte

Weiskirchen Auf eine Reise durch die schönsten Soli und Duette der Musicalgeschichte nehmen Elisa Rehlinger (Gesang), Bernd Russy (Gesang) und Tom Lehmann (Klavier) am Samstag, 2. November, die Konzertbesucher in Weiskirchen mit.

Bernd Russy stammt aus Bexbach, ist gebürtiger Saarländer und als solcher schon in vielen Städten dieser Welt auf vielfältige Art und Weise auf Bühnen aufgetreten. Er komponiert eigene Musicals, spielt darin mit, ist als Regisseur hinter der Bühne tätig, singt und spielt als Multiinstrumentalist in unzähligen Formationen schon seit Jahren erfolgreich.

Der dritte im Bunde ist der Pianist Tom Lehmann. Er studierte klassisches Piano an der Musikhochschule Saarbrücken und Jazz am Conservatoire du Luxembourg. Lehmann arbeitet als Musiker, Komponist und Sänger in Formationen wie „Three Times a Lady“, „Dreamer“ und ebenso dem „Gunni Mahling Showsensemble“.