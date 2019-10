Ein Dorf verändert sein Gesicht : Fotos zeigen Geschichte des Kurorts

Das Rathaus in Weiskirchen früher: Im Kurort hat sich in der Zwischenzeit viel gewandelt. Foto: Günther Oswald

Weiskirchen Eine Ausstellung im Haus des Gastes zeigt ab Freitag, 25. Oktober, wie sich das Dorf Weiskirchen im Laufe der Zeit verändert hat.

„Ein Dorf verändert sein Gesicht“ – unter diesem Titel steht die Fotoausstellung, die Günther Oswald ab Freitag, 25. Oktober, im Haus des Gastes in Weiskirchen präsentiert. Dazu hat Oswald rund 100 Fotodokumente fotografiert und reproduziert, mit denen er die Zeit früher und heute in Weiskirchen zeigt. Die großformatigen Fotos werden ab 25. Oktober bis Ende Dezember im Haus des Gasten in Weiskirchen präsentiert.

Heute ist Weiskirchen mit seinen fünf Ortsteilen eine Gemeinde mit rund 6300 Einwohnern. Technische und bauliche Veränderungen laufen heute viel schneller ab als in den vergangenen Jahrtausenden. So hat auch Weiskirchen sein Gesicht in den vergangenen 100 Jahren deutlich verändert. Stillstand war nie. Günter Oswald aus Weiskirchen, seit 1995 Vorsitzender des Fotoclubs Merzig, ging auf Spurensuche und wollte diese Veränderungen in einer Fotodokumentation sichtbar machen.