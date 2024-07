Vieles bleibt beim Alten Weiskircher Gemeinderat – das sind die neuen Beigeordneten

Gleich drei Kandidaten, die noch im Juni in die Fußstapfen des amtierenden Bürgermeisters Wolfgang Hübschen treten wollten, saßen ihm bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates von Weiskirchen (Landkreis Merzig-Wadern) als Mitglieder des Rates gegenüber. Thorsten Willems (CDU), seit 2014 im Rat, bleibt dem Gremium treu, Stefan Conrad (SPD) und Uwe Puhl (AfD) treten ihre erste Amtszeit an. Der künftige Bürgermeister Stephan Barth, der das Geschehen aus dem Zuschauerbereich verfolgte, komplettierte die Kandidatenrunde. Während Barth seine erste Weiskircher Gemeinderatssitzung nach dem Amtsantritt am 1. Oktober leiten wird, war dies voraussichtlich die letzte Sitzung unter der Leitung von Wolfgang Hübschen.