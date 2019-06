Weiskirchen : Kochsalz in der Ernährung ist Thema bei Diabetiker-Treff

Weiskirchen „Kochsalz in der Ernährung“ – unter diesem Titel steht ein Vortrag, zu dem der Diabetiker-Treff Weiskirchen für den kommenden Dienstag, 25. Juni, in die Saarlandhalle der Hochwald-Kliniken einlädt.

„Das Salz in der Suppe“ oder „Brot und Salz – Gott erhalt’s“ sind bekannte Sprichwörter mit Ursprung weit in der Vergangenheit. Salz war das weiße Gold im Mittelalter und galt als Zeichen hohen Ranges. Seit der Steinzeit ist der Konsum von Kochsalz drastisch gestiegen. Eine groß angelegte Metaanalyse von Daten aus immerhin 195 Ländern, ergab 2017, dass weltweit elf Millionen Todesfälle auf das Konto ungesunder Ernährung gehen. Zu den häufigsten Ursachen zählten dabei ein hoher Kochsalzanteil in der Nahrung, ein niedriger Vollkornanteil und ein geringer Früchtekonsum. Ein enormer Einfluss der Ernährung, besonders auch des Kochsalzkonsums wurde in der Auswertung bestätigt, schreibt der Diabetiker-Treff.