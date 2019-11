Feuerwehr-Ausbildung : 22 Feuerwehrleute legen Truppmann-Lehrgang ab

Die erfolgreichen Feuerwehrleute kamen aus Weiskirchen, Losheim und Wadern. Foto: Ralf Dillenburger. Foto: Ralf Dillenburger

Weiskirchen Insgesamt 22 Teilnehmer aus den Löschbezirken der Gemeinden Weiskirchen, Losheim am See und der Stadt Wadern haben vor kurzem den Lehrgang Truppmann Teil eins in Weiskirchen absolviert. Dies teilt Michael Trouvain, Pressesprecher der Feuerwehr Weiskirchen, mit.

In der ersten Woche des 48-stündigen Lehrgangs wurden den Teilnehmern neben der ersten Hilfe für Feuerwehrangehörige auch Rechtsgrundlagen sowie Verbrennungs- und Löschtechniken beigebracht. In der darauffolgenden Ausbildungswoche waren Gerätekunde und der Löscheinsatz mit und ohne Bereitstellung, die Wasserentnahme aus Hydrant und offenem Gewässer sowie die Handhabung der Steckleiter Hauptschwerpunkte des Kurses, für den die Einsatzkräfte die Schulbank drückten.

Das Verhalten bei Gefahren, die Kenntnisse der verschiedenen Feuerwehrdienstvorschriften (FWDV) sowie die Unfallverhütungsvorschriften waren weitere Inhalte, die im Verlauf der Woche auf dem Lernzielprogramm standen. Auch Knoten und Stiche sowie die technische Hilfeleistung wurden den Teilnehmern im praktischen Teil in der letzten Ausbildungswoche vermittelt. Den Lehrgangsabschluss bildete ein Leistungsnachweis, in welchem die Teilnehmer das theoretisch und praktisch erlernte Wissen nachweisen mussten.