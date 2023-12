Weihnachtsmarkt Weiskirchen Weiskirchen lädt zum Weihnachtszauber

Der erste Schneefall hat in diesem Jahr den grünen Kreis bereits vor dem noch nicht beendeten herbstlichen Laubfall erreicht. Das hat es im Hochwald lange nicht mehr gegeben. Inzwischen sorgte die weiße Pracht gerade im Zusammenspiel mit der bereits leuchtenden Weihnachtsbeleuchtung auch in Weiskirchen für Adventsstimmung. Und der eigentliche Höhepunkt steht im heilklimatischen Kurort natürlich erst noch bevor. So findet der traditionelle Weiskircher Weihnachtsmarkt am Samstag, 9. Dezember, und Sonntag, 10. Dezember, wieder auf dem Kirchplatz und im Haus des Gastes statt.