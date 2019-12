Aktion bei Kinder- und Jugendhilfe : Azubis backen und singen mit Kindern in Weiskirchen

Diese Weihnachtsbäckerei mit den Netto-Azubis brachte eine tolle Abwechslung in den Alltag der Kinder- und Jugendhilfe St. Maria in Weiskirchen. Im Hintergrund (von rechts): Schulungsleiter Christian Seidler, der Netto-Panda, Gruppenleiter Dirk Oehling und Verkäuferin Margret Krämer. Foto: a-n