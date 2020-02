Räumarbeiten bei Weiskirchen : Gesperrte Straßen wegen umgestürzter Bäume

Im Wald zwischen Weiskirchen und Zerf liefen am Dienstagmorgen die Aufräumarbeiten. Foto: Florian Blaes

Umgestürzte Bäume haben im Hochwald wieder für mehrere Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Folglich wurden auch wieder einige Straßen wegen des anhaltenden starken Windes gesperrt – so auch die L 142 zwischen Weiskirchen und dem Hirschfelderhof hinter der Landesgrenze bei Zerf.



Dort stürzte am späten Montagabend ein Baum während eines starken Graupelschauers um und blockierte die gesamte Straße. Die alarmierte Feuerwehr aus Zerf rückte mit Kettensägen an und beseitigte schnell den Baum. Während die einen Einsatzkräfte die großen Äste in die Seitengräben schob, leuchteten andere mit ihren hellen Taschenlampen immer wieder auf die Baumspitzen am Straßenrand. Zum Einsatzzeitpunkt herrschte wieder starker Wind, sodass eine enorme Eigengefährdung bestand. Hier wurde gemeinsam mit der Polizei Saarburg und dem LBM Hermeskeil entschieden, dass die Gefahr zu groß ist. Die Landstraße wurde schließlich komplett gesperrt.

Zu einem weiteren Einsatz kam es für die Feuerwehr Waldweiler. Am „Haus Bilstein“ an der Hunsrückhöhenstraße ist in der Nacht ein Baum in die Einfahrt des Geländes des Hauses gestürzt und machte so eine Ein- und Ausfahrt unmöglich. Ebenfalls mit Kettensägen bewaffnet wurde die Fichte klein geschnitten und beseitigt.

Die Strecke ab dem Abzweig L 142 Richtung Zerf ist auch am Dienstagmorgen noch gesperrt. Wieder liegen Bäume über der Straße. Doch die Waldarbeiter sind schon am Vormittag mit ihren schweren Forstmaschinen und den Kettensägen angerückt. Die umgestürzten Bäume wurden beseitigt und weitere gefährdete Bäume gesichtet und umgesägt.

Im weiteren Verlauf müssen auch auf der K 69 zwischen Waldweiler und Weiskirchen gefährdete Bäume, welche umstürzen könnten, umgesägt werden. Dafür wird auch diese Strecke voll gesperrt.

Weiterhin blockieren Bäume noch die K 69 zwischen Kell am See und Grimburg und die K 54 zwischen Paschel und Benratherhof. Ebenfalls ist die Verbindungsstrecke zwischen Kell am See und Wadrill betroffen. Diese Strecken sind (Stand Dienstagmorgen) noch für den Verkehr voll gesperrt. Der LBM teilt aber mit, dass im Laufe des Tages auch dort die Bäume soweit beseitigt werden, dass es wieder frei wird.