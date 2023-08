Grundschule Konfeld Wassereinbruch in der Grundschule Konfeld

Beim Blick durch ein Fenster sahen sie große Wassermengen von der Decke auf den Boden stürzen. Nach ihrem Alarm eilten 24 Feuerwehrleute aus Weiskirchen und später noch vier weitere aus Losheim am See zur Schule, um den Schaden so gut wie möglich einzuschränken. Offenbar war eine Wasserleitung in der Küche des Obergeschosses geplatzt, so dass sich das Wasser zunächst ungehindert ausbreiten konnte. Da Schüler und Lehrer gerade ihre Ferien genießen, waren die beiden aufmerksamen Schülerinnen die ersten, die auf das sich anbahnende Desaster aufmerksam wurden. Aber trotz aller Bemühungen der Feuerwehr gingen die Schulleiterin Stephanie Grasmück und der herbeigeeilte Bürgermeister Wolfgang Hübschen im Gespräch mit der SZ davon aus, dass es möglicherweise noch viele Wochen dauern wird, bis diese Schule wieder ihrem eigentlichen Zweck dienen kann. Die Feuerwehrleute setzten gestern insgesamt fünf Wassersauger ein, um das in der ganzen Schule verteilte Wasser wieder aus den Klassenräumen beseitigen zu können. Jürgen Barth bedankte sich als Weiskirchens Wehrführer ausdrücklich bei den beiden Mädchen, die durch ihre schnelle Alarmierung geholfen haben, noch größere Schäden zu vermeiden.