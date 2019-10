Weiskirchen Ob Kletterpark, Bienenhaus, Vogelstation oder Wildparkalm: Der Weiskircher Wild- und Wanderpark hat bereits jetzt einige Attraktionen zu bieten.

Seit 2017 betreibt Peter Görke im Wild- und Wanderpark einen gut besuchten Kletterpark. „Wir fühlen uns in diesem traumhaften Mischwald bestens aufgehoben“, sagt er und fügt im SZ-Gespräch gleich noch hinzu: „Viele unserer Besucher kommen zum Teil von weit her, um hier ihre sportliche Abenteuerlust auszuleben.“ Im Schnittpunkt gleich mehrerer überregionaler Premium-Wanderwege hätten zahlreiche Familien, Gruppen, Schulen oder Firmen seinen Kletterpark eher durch Zufall entdeckt, „und die kommen selbst aus anderen Bundesländern immer wieder gerne zu uns“. Modernste Sicherungstechnik sorge dafür, dass selbst Kinder ab einer Mindestgröße von etwa 1,30 Metern ihren Wagemut in Höhen zwischen drei und zwölf Metern gefahrlos auf die Probe stellen können. Görke: „Erst gestern musste ich einem kleinen Mädchen, das sich keinen Schritt mehr vorwärts oder rückwärts traute, gut zureden. Aber als sie dann ihre kleine Blockade überwunden und die flotte Abfahrt am Seil genossen hatte, da strahlte sie vor Stolz und Glück übers ganze Gesicht.“