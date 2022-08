Unerwartete Situation : Wenn der Enkel fragt: „Was bedeuten die Kreuze?“

Stilles Gedenken zwischen zwei Generationen vor dem Weiskircher Mahnmal, bevor die nahe Kirmes Opa und Enkel auf andere Gedanken brachte Foto: Ackermann Dieter

Weiskirchen Eigentlich war ich, der Opa, mit dem elfjährigen Enkel an seiner Seite voller Vorfreude auf dem Weg zur Kirmes. Vorbei an der Weiskircher Pfarrkirche „St. Jakobus der Ältere“ kamen wir an diesem Tag am Ehrenmal zum Gedenken an die Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege aus dem Kurort vorbei.

Da erschütterte mich unvermittelt die unbedarfte Frage aus dem Kindermund: „Opa, was bedeuten die drei Kreuze da?“

Die Vorfreude auf den Kirmesbesuch war auf der Stelle wie weggeblasen. Meine entsetzte Gegenfrage: „Ja hast du denn zum Beispiel in der Schule noch nie etwas darüber erfahren?“ Das verblüffende Nein des Enkels erschütterte mich zutiefst, jetzt musste die Kirmes erst mal warten.

Wir gingen an den Kreuzen vorbei und näherten uns still der dahinter liegenden Steinwand, in deren Rundung 122 Namen von Männern aufgezählt werden, die wie mein Enkel einst in Weiskirchen geboren und aufgewachsen waren, bevor sie als Soldaten in den Krieg ziehen mussten, von dem sie nie wieder heimgekehrt sind. Während wir angesichts dieses beeindruckenden Mahnmals kaum noch die fernen Kirmesklänge wahrnahmen, musste ich dem Kleinen erklären, dass das jeweilige Todesdatum der dort aufgelisteten Gefallenen ihren Familien zumindest Klarheit über ihr trauriges Ende verschafft hatte. Selbst diese Gewissheit sei bis heute den Familien der Soldaten vorenthalten geblieben, hinter deren Namen das Attribut „vermisst“ vermerkt ist.

Spätestens jetzt stand dem Enkel die Betroffenheit ins Gesicht geschrieben. Nachdem wir uns in aller Stille auf einer der Bänke niedergelassen hatten, erzählte ich ihm von seinem Urgroßvater, der leider schon vor der Geburt des Kleinen gestorben war. „Dein Urgroßvater war als Soldat im letzten Kriegsjahr unter anderem bei Merzig im Einsatz, hatte aber das große Glück, unversehrt das Kriegsende zu erleben. Bevor du geboren wurdest, hatte er noch einige Male die ehemaligen Kriegsschauplätze besucht, wo viele seiner Kameraden einst verwundet oder gar getötet worden waren. Sein Weg führte ihn unter anderem zum Ehrenfriedhof von Weiskirchen, wo an die 800 deutsche und alliierte Soldaten bestattet worden sind.“

Und noch einmal fragte ich als sein Opa den Elfjährigen: „Habt ihr denn tatsächlich nie in der Schule darüber gesprochen?“ Seine Antwort kam zögernd: „Doch – die Weltkriege haben wir schon im Unterricht besprochen.“ Aber dass so viele Menschen hier aus Weiskirchen diesen Kriegen zum Opfer gefallen sind, davon sei in der Schule noch nie die Rede gewesen. Er berichtete weiter in einem Atemzug, dass der heutige Krieg in der Ukraine mit seinen schlimmen Folgen für die Menschen dort auch in der Schule und im Freundeskreis immer wieder ein Thema sei. Aber das alles habe er bislang eher wie aus weiter Ferne registriert.

Mit dem Blick auf das Mahnmal vor seinen Augen folgerte der kleine Kerl nachdenklich: „Wenn damals diese 122 Männer aus Weiskirchen nach dem Krieg nicht zu ihren Familien zurückkehren konnten, dann müssen ja unheimlich viele Familien bei uns um die verlorenen Angehörigen getrauert haben.“ Dieser Feststellung aus Kindermund konnte sein Großvater nur beipflichten, der sich bei dieser eher zufälligen Erinnerung an das Grauen vergangener und aktueller Kriege spontan fragte, ob die Schulen im Hochwald nicht vielleicht mal gelegentlich mit einzelnen Schulklassen solche lokalen Mahnmale besuchen und altersgemäß im Unterricht aufarbeiten sollten. Mein Enkel wird jedenfalls nicht mehr fragen müssen, was diese Kreuze neben der Kirche bedeuten.