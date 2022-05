37 Kilometer an einem Tag : Wandermarathon bis zum Bostalsee

Der Wandermarathon führt auch an der Sternwarte bei Braunshausen vorbei. Foto: Josef Battis

Weiskirchen Am Haus des Gastes startet am Samstag, 7. Mai, um 6 Uhr, ein neuer Wandermarathon, organisiert von der Wandertouristik in der Gemeinde Weiskirchen. Ziel ist der Bostalsee. Der Weg führt die Wanderer zunächst über Konfeld an der Kapelle Bildchen vorbei zum Noswendeler See.

Nach einer kurzen Rast geht es am Bardenbacher Fels vorbei nach Buttnich und schließlich nach Dagstuhl, wo die Gruppe gegen 9 Uhr im Café Louis eintreffen und eine längere Frühstückspause einlegen wird. Je nach Hunger kann ein Frühstück zwischen 10 und 12 Euro kosten.

Frisch gestärkt geht es dann weiter über die Prims in Richtung Lockweiler, unterhalb der Haankapelle nach Krettnich, um dann über den ehemaligen Bahndamm entlang der naturnahen Prims bis nach Primstal zum Naturfreibad zu wandern. Hier machen die Wanderer wieder eine kleine Pause, denn anschließend steht ihnen der anstrengende Anstieg auf den 584 Meter hohen Peterberg mit seinen herrlichen Weitblicken bevor. Im weiteren Verlauf kommen die Wanderer an der Sternwarte, der Sommerrodelbahn und der Peterbergkapelle in Braunshausen vorbei. Über einen schönen Wanderweg gelangt die Gruppe nach Eckelhausen und zum Ziel, dem Bostalsee, wo die mit einem guten Essen den Wandermarathon ausklingen lässt.

Für alle, denen die gesamte Strecke zu lang ist, bestehen Einstiegsmöglichkeiten beim Café Louis oder beim Naturbad Primstal. Die Reststrecke beträgt dann jeweils 25 und 17 Kilometer. Bei schlechtem Wetter wird die Streckenlänge angepasst.

Die Teilnehmer sollten feste Schuhe oder Wanderschuhe tragen und an Rucksackverpflegung mit ausreichend Getränken denken. Gute Kondition wird vorausgesetzt. Die Wanderung, etwa 37 Kilometer, wird von unseren Wanderführern Tanja & Honey sowie Josef begleitet. Im Anstieg sind 640 Meter, im Abstieg 615 Meter zu erwandern. Die Teilnahmegebühr beträgt 3,50 Euro zuzüglich Rücktransfer mit dem Bus, der die Teilnehmer gegen 18.30 Uhr am Bostalsee abholen wird und zum Ausgangspunkt zurückbringen wird.