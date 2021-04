SZ-Aktion „Mein Lieblingsplatz“ : Ein Platz zum Entspannen mit einer tollen Aussicht

Sieben Meter breit mit Platz für 15 Menschen ist der Lieblingsplatz von Achim Laub aus Losheim: die Panoramabank in Weiskirchen, die kurz von dem Ende der zehn Kilometer langen Traumschleife „Hochwaldpfad“ liegt.

„Sie bietet nach langen Waldpassagen einen großartigen Panoramablick auf Weiskirchen und das mittlere Saarland“, schreibt er zu seinem Vorschlag und erzählt weiter: „Eine Panoramatafel benennt die Orte, welche man von der beeindruckenden Aussicht sehen kann. Eine weitere Infotafel erläutert, dass häufig auch Landschaftsmaler sich an dieser Stelle zu Gemälden inspirieren lassen.“ Er findet: „Ein Platz zum Entspannen am Rande von Weiskirchen.“

Und dann beginnt auch schon bald die Abstimmung über den schönsten Lieblingsplatz im Kreis Merzig-Wadern. Wenn es so weit ist, kündigen wir dies natürlich an, denn jeder darf seine Stimme für seinen persönlichen Favoriten abgeben. Die Wahl wird dabei dem einen oder anderen wohl schwerfallen: Denn ob am See oder im Wald, direkt an einem Wanderweg oder ein wenig versteckt – jeder der eingereichten Plätze hat natürlich seinen eigenen Charme.